壱岐市と、NIBなどテレビ局2社がパートナー協定を結びました。 壱岐市と「エンゲージメントパートナー協定」を結んだのは、NIB長崎国際テレビと福岡のFBS福岡放送です。 協定は壱岐市と企業や大学などが、互いの特長を生かし島の活性化などに取り組むもので、56の組織が締結しています。 11月29日に交流イベントが開かれ、パートナー企業の取り組みが