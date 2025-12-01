女優の北川景子（39）が、11月30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。北川と夫であるミュージシャンでタレントのDAIGO（47）との夫婦仲の実態を、それぞれの友人たちが明かした。「パパ友」としてインタビューのVTRに登場したのは俳優の高橋光臣（43）、「ママ友」はタレントのイモトアヤコ（39）。家族ぐるみの付き合いの高橋は「DAIGOさんは子どもがやれることはやったほうがいよ、という感じだと思うんです