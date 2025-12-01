ニューストップ > ライフ総合ニュース > 犬の『しもやけ』はどうして起こるの？主な要因や今からできる予防法… わんちゃんホンポ 犬の『しもやけ』はどうして起こるの？主な要因や今からできる予防法まで 2025年12月1日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 犬のしもやけの原因や予防法を紹介している 寒い場所に長時間滞在している、ぬるま湯で冷えた患部を温める 温かい室内でマッサージして血行を促進する 記事を読む おすすめ記事 犬の危険な『くしゃみ』5選 考えられる要因や症状が続く場合の対処法とは？ 2025年11月25日 20時0分 辻・本郷ＩＴコンサルティングは１２月１９日に東証スタンダード市場に新規上場 2025年11月18日 16時40分 犬が食べると『消化不良』引き起こすモノ５選 意外と知られていない食べ物や誤食した場合の応急処置まで 2025年11月29日 12時0分 家の前が「犬のトイレスポット」に...悪臭とご近所トラブルに耐える「いい人すぎる家主」の葛藤 2025年11月30日 18時0分 犬にも自閉症やADHDなど発達障害に似た症状あり 英国の大学で研究 2025年11月25日 8時10分