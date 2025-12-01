最近、「たぬき」がSNSを賑わせていますが、「キツネ」だって負けてはいません。七つそろえても願いは叶いませんが可愛いので良しとしましょう (@kon_fox_villageより引用)「なんて可愛らしいドラゴンボール!」と思いきや、キツネが7匹、丸くなって落ちています(笑)。こんなに可愛いなら、願いが叶わなくとも集めたくなっちゃいますね。一緒に混ざってぬくぬくしたいです!!この投稿に、SNSでは「黒いお耳が可愛い▲ ▲」「この塊の