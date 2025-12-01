¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ïº£µ¨¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext¥í¥Þ¥óË¤¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À¤¬11·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ÎÂÇ·â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¾×·â¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É9¹æËþÎÝÃÆ¥·¡¼¥óº£µ¨¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤È