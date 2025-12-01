Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Ë­¤«¤Ë¡¢¤ß¤º¤¬¤áºÂ¤Î²¦¹ñ¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¡£¸ÄÀ­¤¬³«²Ö¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥»¥ó¥¹¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸÷¤Ã¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤­¤½¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤Ã¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤­¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¼«