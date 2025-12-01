¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ ¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó ¸½ºß¡¢¾å¡¦Ãæ¡¦²¼±Û¤Èº´ÅÏ¤Ë¶¯É÷¡¦¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡¢´äÁ¥ÃÏ°è¤Èº´ÅÏ¤ËÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£Ìë¤Ï¤¸¤á¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¦ÍîÍë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¡12·î1Æü(·î)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤ ±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Î¤Ï¤¸¤á¤´¤í¤Þ¤Ç¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï¡¢¸á¸å6»þ¤Ë¤«¤±¤Æ60%°Ê¾å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã