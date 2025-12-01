Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î7Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤¬¿´ÇÛ¡£¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¹ËÅÏ¤ê¡£ÌµÍý¤¬Íø¤«¤Ê¤¤1½µ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆÌÀÆü¤Ë²ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÎÏ²¹Â¸¤È²óÉü¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê»ÕÁö¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ´