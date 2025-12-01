RKK¤Ï12·î1ÆüÀµ¸á²á¤®¤Ë¡¢°¤ÁÉAM¥é¥¸¥ª¤È¿ÍµÈAM¥é¥¸¥ªÁ÷¿®½ê¤Î±¿ÍÑ¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛRKK¥é¥¸¥ª°¤ÁÉ¡¦¿ÍµÈAMÁ÷¿®½ê¤òÀµ¸á²á¤®¤Ë±¿ÍÑµÙ»ß¤³¤ì¤«¤é¤ÏFM¥é¥¸¥ª¤Þ¤¿¤Ï¡Öradiko¡×¤Ç °¤ÁÉAM¥é¥¸¥ªÁ÷¿®½ê¤Ï·§ËÜ¸©¤Î°¤ÁÉÃÏ°è¤ò¡¢¿ÍµÈAM¥é¥¸¥ªÁ÷¿®½ê¤Ï¿ÍµÈ¡¦µåËáÃÏ°è¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2¤Ä¤ÎÁ÷¿®½ê¤Î±¿ÍÑµÙ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢1197kHz¡Ê¥­¥í¥Ø¥ë¥Ä¡Ë¤ÎAMÊüÁ÷¤¬Ê¹¤­¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤­