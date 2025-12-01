屋根裏部屋で発見された一冊のコミック本に、912万ドル（約14億3,000万円）の値がついた。 2025年11月20日（現地時間）に米ヘリテージ・オークションズが開催したコミック＆コミックアート部門のオークション「Comic Books Signature Auction #7427」にて、『スーパーマン』のコミック創刊号に史上最高の落札額がついた。 今回落札された「スーパーマン」の創刊号（1939年）は