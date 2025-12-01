北海道では1日（月）夕方にかけて、暴風に警戒してください。各地で12月とは思えない暖かさになるでしょう。＜1日（月）の天気＞前線を伴った低気圧が北日本に接近し、前線が日本海側に近づいています。北日本や北陸、中国地方でも雨の降っているところがあります。低気圧に向かう南風で気温が高いため、雪ではなく雨のところがほとんどとなっています。午後も日本海側を中心に雨や雷雨となり、突風やひょうにも気をつけてください