プロ野球・ロッテは1日、ホセ・カスティーヨ投手が入団したことを発表しました。カスティーヨ投手はベネズエラ出身の29歳左腕。身長198?に体重114?です。2012年にレイズの傘下に入ると、2018年のパドレスでMLBデビューを果たします。メジャー通算69試合出場で5勝5敗、15ホールド、防御率4.11をマークしています。球団を通じカスティーヨは「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われること