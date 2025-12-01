“アジアのプリンス”俳優チャン・グンソクが、バラエティ番組で結婚や子どもについて間接的に言及した。【画像】チャン・グンソク、結婚の未来予想図11月30日に放送された韓国SBSの『アラフォー息子の成長日記』でチャン・グンソクは、自らの愛着が詰まった小物で満たされた作業室に、親友のイ・ホンギ、イ・スンギと共に登場し、深い友情を爆発させた。普段から料理への情熱が強いチャン・グンソクは、友人のためにチャン・グン