ÈÓÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤Ç88ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç1Æü¡¢63ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈÓÅÄ»Ô¤Î¼«¾Î¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤Î63ºÐ¤Î½÷¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï29ÆüÌë¡¢ÈÓÅÄ»ÔÆâ¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿88ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤òÊ¿¼ê¤Ç²¥¤ë¡¢²¡¤·ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨Æ¬¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÉÂ±¡¤«¤é¡Ö½÷À­¤Ë³°½ý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢½÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤­ÂáÊá¤·¤Þ¤·