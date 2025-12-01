タレントの王林（27）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。「今更の夏だけど」と書き出し、背中をバックリ見せた大胆な肌見せショットを公開した。【写真】「セクシーオーリン！」ファン絶賛、大胆に背中&胸元を披露した王林王林は「水玉おおめのスキが詰まった夏だった今更の夏だけど今も夏と冬同時進行中...」とコメントし、背中が大きく開いた、白地に黒の水玉模様のワンピースをまとい、妖艶な表情を見せた写真