日本銀行の植田総裁が名古屋市で講演を行い、12月の金融政策決定会合に向け企業の賃上げ動向を精力的に情報収集していると話しました。その上で「利上げの是非について、適切に判断したい」と述べたことで市場は利上げへの期待が高まっています。1日朝の外国為替市場では円が買われ1ドル＝155円台半ばとなり、およそ1円ほど円高が進みました。それを受け、東京株式市場は輸出関連銘柄を中心に売り注文が入り日経平均株価は、一時下