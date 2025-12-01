阪神の西勇輝投手（３５）が１日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円でサインした。来季は４年契約の最終年となる。プロ１７年目の今季は、プロ入り後最少の１試合の登板で０勝１敗、防御率５・７９だった。４月１２日の中日戦（甲子園）に先発して以降、「内側側副靱帯（じんたい）の変性」で登板を回避。６月５日のウエスタン・くふうハヤテ戦で実戦復帰を果たしたが、その後も２軍暮らしが続いた