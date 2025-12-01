お彼岸やお盆、命日などに行う「お墓参り」。年末年始に実家に帰省したときに、お墓参りをされる方もいらっしゃるでしょう。ご先祖様に感謝の気持ちを伝える大切な時間ですが、実は「やってはいけないこと」があるのをご存じですか？葬儀社の「セルビスメモリアル」が発信しているインスタグラム「ココだけの話」（＠kokodake_memorial）では、意外と知られていないお墓参りのNGマナーをわかりやすく紹介しています。【動画】お墓