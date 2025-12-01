お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に1日、出演。11月28日に神戸市で行われたバスケットボールW杯男子1次予選B組で、日本が台湾に90−64と快勝して初戦を白星発進したことに目を輝かせた。試合では、渡辺雄太主将が20得点と活躍した。バスケ経験者でもある山里は、「心強い。ここに富樫（勇樹）と富永（啓生）がいる。日本、いい成績を取ってくれるんだろうな。