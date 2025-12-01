¤­¤ç¤¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°Ž¥Ë­¶¶¤Ç19¡î ¤¢¤µ¤Ã¤ÆÌë¤«¤éÅßËÜÈÖ¤Î´¨¤µ¤Ë Àã¤Î¹ß¤ë½ê¤â °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê12/1 Ãë¡Ë Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï15.9¡î¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯Ä«¤«¤éµ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤Î¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Í¼Êý¤´¤í¤«¤é¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ôÉì¸©