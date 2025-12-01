¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ°¦¡¢¹âµé¼Ö¥²¥Ã¥È¤Ç¤³¤Î¾Ð´éº£Âç²ñ¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÎëÌÚ°¦¤¬¾Þ¶â3000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ò1²¯882Ëü8978±ß¤È¤·¤Æ¡¢9°Ì¤«¤é5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤ÏºÇ½ªÀï¤ò25°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢¾Þ¶â64Ëü8000±ß¤ò²Ã»»¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ò2²¯2728Ëü5959±ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê´Ú¹ñ/2015Ç¯¡Ë¡¢