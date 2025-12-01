大黒摩季が、音楽人生のルーツをたどるディナーライブ『大黒摩季 ディナー LIVE 2025 〜ひとりBeing Hits☆♪〜』を、12月に岡山と京都の2都市で開催することが決定した。【動画】大黒摩季、着物を見せたい相手はまさかの“トランプ大統領”「日本舐められてる感じするんで」同公演は、“ビーイング（現B ZONE）”時代の歴史的ヒットナンバーを軸に、大黒自身の代表曲に加え、コーラス参加や楽曲提供を行った名曲の数々を披露