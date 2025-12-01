【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−1 ヴォルフスブルク（日本時間12月1日／ドイチェ・バンク・パルク）【映像】堂安律、約50メートルの“高精度ロケットパス”フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、およそ50メートルの距離を一気に詰める正確無比な高精度パスを通した。まるでロケットのような弾道のパスにファンたちが驚愕している。フランクフルトは日本時間12月1日、ブンデスリーガ第12節でヴォルフスブルクと対戦