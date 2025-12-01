ポケットに手を入れたまま日本の外務省局長と対応し、物議を醸していた中国外務省の局長が、大連の日本企業を訪問していたという報道があり、木原稔官房長官の12月1日午前の会見でこれに関する質問が出た。【映像】「政府としての受け止めは？」木原官房長官の答え（会見の様子）記者が「中国外務省の劉勁松アジア局長が11月に、日系大手メーカーの遼寧省大連市にある拠点を視察していたとの報道があります。政府が把握してい