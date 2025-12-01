¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â´±¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿Í¡¹¤¬»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡£¶¨µÄ¤Ï11·î30Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ä¥¦¥£¥È¥³¥ÕÆÃ»È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥á¥í¥Õ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ½ñµ­¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¡§ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÆÈÎ©¤È¼ç¸¢¤ò³Í