±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿û¸¶¹À»Ö¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó ¤¬¡¢2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ëç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿û¸¶¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢Í­¸Â²ñ¼Ò¥·¥Í¥Ü¥¤¥¹¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯70¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úë¾Êó¡Û±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¿û¸¶¹À»Ö¤µ¤ó»àµî¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡Ù¡¦¡Ø¤Û¤¿¤ë¤ÎÀ±¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¿û¸¶¹À»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Î¿Í¤Ï1955Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢