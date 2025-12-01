±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Ï1Æü¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë½àÅ·Äº±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤­¡×7¹æµ¡¤òÍèÇ¯2·î1ÆüÍ¼¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éH3¥í¥±¥Ã¥È9¹æµ¡¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£