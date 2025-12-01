”料理の温度”はおいしいを左右する重要な要素 熱々とひんやりが料理の印象を左右する 料理を口にした瞬間、最初に伝わるのは温度です。熱々か、ひんやりか――その違いだけで印象は大きく変わります。日本では食の場面で温度をとても重視していて、その象徴がコンビニに必ず置かれている電子レンジの無料サービスです。僕自身も、料理は温度が命だと考えています。そこを外せば、どんなに味がよくても満足感に