ÃÏ°è¤Î³èÀ­²½¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤¬Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤ÎÂçÊ¬¤ß¤é¤¤¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÈÊÌÉÜæÆÀÄ¹â¹»¤Ç¡¢1ÆüÊÌÉÜ»Ô¤ÇÄù·ë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÌÉÜ»Ô¤Î¸©Î©¹â¹»¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¶¨Äê ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¹»¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¸ÄÊÌ¤ËÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¶¨Äê¤Ç¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¶µ°é³èÆ°¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¸ß¤¤¤Î¥Î¥¦¥Ï