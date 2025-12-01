銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「ここ以外の場所で出会いたかった」とか言い出すおじさんです。○散々チヤホヤされておいて何言ってんだ「ここ以外の場所で出会いたかった」と、トンチンカンなことを言い出すおじさんは割といます。対立する国同士の王子と姫として出会ってしまった、とかもう明日には旅立たなくてはいけないのに運命の相手に出会って