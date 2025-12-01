お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が企画・監督・出演する縦型ショートバラエティコンテンツ『うえだしんや界隈』(制作・QREATION)が1日、公式TikTokアカウントで配信をスタートした。『うえだしんや界隈』これは、上田が長年書き溜めてきたネタや構想を「映像作品として発信したい」という思いから立ち上げたコントシリーズ。出演者には、上田と15年来の仲である亀梨和也をはじめ、えなりかずき、片寄涼太(GENERATIONS)、