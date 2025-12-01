琵琶湖の最北端に位置し、豊かな自然に包まれた長浜市木之本町(きのもとちょう)。冨田酒造はこの地で室町時代から490年以上にわたり酒を造り続け、滋賀の銘酒として知られてきた。15代目蔵元の冨田泰伸さんは、受け継いだ伝統を守りながらも、大学との協業による新しい技術の導入など、地元に根ざした酒造りに取り組んでいる。“滋賀らしい”酒造りへのこだわりを聞いた。米も水も滋賀県産に。15代目が地元に根付いた酒造りに挑戦