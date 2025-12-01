来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（1月4日スタート、日曜後8・00）の番組公式サイトが1日に更新され、主演を務める俳優の仲野太賀（32）ら一挙8人の扮装姿が初公開された。NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。戦国乱世を舞台に、夢と希望を胸に突っ走る豊臣兄弟の奇跡の下克上を描く。主人公は“天下一”の補佐役・豊臣秀長。兄・豊臣秀吉役を俳優の池松壮亮