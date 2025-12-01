阪神タイガースの岩崎優（34）が11月28日、Instagramを更新。2023年に亡くなった同期・横田慎太郎（享年28歳）への思いをつづった。 「本日より映画”栄光のバックホーム”が公開ですね」と投稿されたのは、横田がグラウンドに立つ姿や、優勝杯と共に横田のユニフォームを掲げる写真。「栄光のバックホーム」は21歳で脳腫瘍を発症し、28歳で死去した横田の人生を伝える物語。28日から全国公開されて