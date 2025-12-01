１日前引けの日経平均株価は前営業日比８４６円６０銭安の４万９４０７円３１銭と大幅反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１６９６万株、売買代金概算は２兆７３４３億円。値上がり銘柄数は３６４、対して値下がり銘柄数は１１９２、変わらずは５３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方に売り買い交錯で始まったものの、寄り後はほぼ１本調子の下げに転じた。前週末の米国株市場は追加利下げ期待から堅調