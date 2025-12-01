11·î28Æü¡¢69ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÂÀÅÄ´²»ÔÄ¹¤òÅé¤ß£±ÆüÄ«¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬¡£°ÂÆÞÌî»ÔÌò½ê¤Ç¿¦°÷¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ»ÔÄ¹¤Ï11·î28ÆüÄ«¡¢¼«Âð¤«¤éµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¡ÖµÞÀ­¿´Â¡»à¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ»ÔÄ¹¤ÏÉûÃÎ»ö¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2021Ç¯¤Ë°ÂÆÞÌî»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¡¢º£Ç¯10·î¡¢2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ï¡Ö²¼¤Î¿¦°÷¤«¤é¾å¤Î¼Ô¤Þ¤Ç Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ