Ä¹Ìî»Ô¤ÎÁ±¸÷»û¤Ç¤ÏÇ¯±Û¤·¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤µ¡¢É¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÃíÏ¢Ä¥¤ê¡×¡£°ìÏ¢¤ÎÀµ·î¹Ô»ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÁÎÎ·¤Î½ÉË·¤Ë¤·¤áÆì¤¬Ä¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á±¸÷»û¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Á¤ò¤Ä¤¯¡Ö¤ª¤«¤é¤³Ùñ¤­¡×¤ä¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤ªÇáÊ§¤¤¡×¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£