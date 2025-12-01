プロ野球・巨人の大勢投手が26日、年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」にて最優秀中継ぎ投手賞を受賞。表彰式後、自身の今季No.1プレーを語りました。今季は中継ぎとして62試合で8勝4敗1セーブで防御率2.11、リーグ最多の54HPをマークした大勢投手。今季No.1プレーを聞かれると、「リリーフって抑えたことより打たれた印象の方が残りやすい」とコメント。そこで大勢投手があげたのが、9月3日に京セラドームで