JR東日本は、東北・山形新幹線の運行上の大きな課題となっていた福島駅の配線を改良するため、上りアプローチ線の新設工事を進めています。2026年度末の使用開始を目指すこの新線により、長年のネックだった「平面交差」が解消され、山形新幹線「つばさ」と東北新幹線「やまびこ」の連結・切り離し作業がスムーズになります。本記事では、ダイヤの乱れを減らし、輸送安定性を高めるこの工事の全貌とメリットについて解説します。14