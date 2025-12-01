今回のお話「来年はお金が貯まる一年にしたい！年内に確認・勉強すべきこと」年初めに「今年こそ貯蓄を増やすぞ！」「節約する！」と毎年のように宣言している……そんな人もいるのではないでしょうか。ですが、お金のやりくり上手になるには事前準備が必要。2026年をお金が貯まる一年にできるかどうかは、実は今の時期の行動が重要なのです。ぜひ年内に確認、勉強しておきたいマネーハックを紹介します。■光熱費、サブスクリプ