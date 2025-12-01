²£¼ê»Ô¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÄäÅÅ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¤ËÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë²á¼ºÅù¤Î±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£¼ê»Ô¤Ç¤Ï1Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¤«¤é¡¢ÍºÊªÀîÄ®Çö°æÃÏ¶è¤äÍºÊªÀîÄ®ÂçÃÏ¶è¤Ê¤É¤ÎÌó100¸®¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤Ï¸áÁ°10»þ²á¤®¤ËÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤ÏÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë²á¼ºÅù¤Î±Æ¶Á¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£