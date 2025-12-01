11月2日夜、韓国を衝撃に陥れるニュースが報じられた。韓国に観光中だった日本人親子が、ソウル鍾路区（チョンノグ）の東大門（トンデムン）駅付近で30代男性の飲酒運転にはねられ、50代の母親が死亡するという「東大門日本人母娘惨変」事件だ。被害者が海外観光客であるという事実に加え、加害者が事故当時に焼酎を3本飲んだ状態だったという事実が韓国国民の怒りを買い、深刻な飲酒運転の実態に対する糾弾が続いた。【画像】泥酔