FOOD & LIFE INNOVATIONSは、東海地方で初となる「鮨 酒 肴 杉玉 栄」を、12月1日にオープンする。鮨 酒 肴 杉玉 栄この度、東海地方に初進出し、名古屋の繁華街 栄にあるプリンセスガーデンホテル栄の1階に、フランチャイズ店舗となる「鮨 酒 肴 杉玉 栄」をオープンする。「杉玉」は、回転すし「スシロー」をグループに持ち、FOOD & LIFE COMPANIESの調達力が最大限に発揮された寿司や一品料理をお手頃な価格で提供して