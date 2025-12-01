NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）と福島県昭和村は12月1日、セルラードローン「Skydio X10」を活用したクマ対策を10月に開始したことを発表した。昭和村は7月に山岳遭難対応や設備点検を目的にSkydio X10を導入しており、今回はその運用範囲を拡大する。NTTドコモビジネスは講習や導入後の技術支援を通じて自治体職員による運用実現をサポートしており、地域の安全確保とICT活用による効率化に貢献する。○実証の