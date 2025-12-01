【その他の画像・動画等を元記事で観る】 メジャーデビュー曲「夢？」（読み：ゆめじゃない）が大谷翔平選手（ロサンゼルス・エンゼルス時代）の登場曲に選ばれ話題となった新進気鋭のアーティスト“はてな”が、新曲「参？」（読み：さんじょう）を12月2日にデジタルリリースすることが決定した。 ■頑張る人たちへの、はてなからのアンセム “はてな”は、既存の価値観や常識に疑問符を投げかけるよ