みずほ銀行は12月1日より、みずほダイレクトアプリからエントリーすることで、6カ月もの円定期預金に預け入れた金額に応じて最大3万円相当の特典を受け取れるキャンペーンを開始した。金利上昇が進む環境下で、投資に不安を感じる層にも利用しやすい「堅実な資産形成の選択肢」を提供する狙いだ。みずほ銀行は、2025年12月1日から2026年3月31日まで「安心・お得で選ぶならみずほ！定期預金キャンペーン」を実施する。本キャンペー