第45回は11月30日、東京競馬場で行われ、4番人気のカランダガンが制覇。2005年のアルカセット以来、20年ぶりに外国馬が勝利した。勝ち時計の2分20秒3は、2018年アーモンドアイの記録を0秒3上回るJRAレコードを更新。ロンジン・ワールド・レースホースランキング世界1位の実力馬が、日本の高速決着をも制した。 ■ラストの壮絶な叩き合いに賞賛の声 レース後、JRAの公式YouTubeは恒例のジョ