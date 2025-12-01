【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの新曲「NON STOP」が、12月5日にデジタル配信されることが決定した。 ■この1年間のHANAの歩みをそのまま音に落とし込んだ一曲 先日、韓国でのMV撮影を終え、HANA史上最大スケールで制作されたと期待が高まっている「NON STOP」は、HANAの2025年を締め括る“決意”の一曲。デビュー以来、止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みをそのまま音に落とし込ん