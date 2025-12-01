¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 1¡Ý2 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡Ê11·î30Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´í¸±¤ÊÆ§¤ß¤Ä¤±¡×¤Î½Ö´Ö¡ÊVAR¤¢¤ê¡ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎMF°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÎMF±ÛÆ»ÁðÂÀ¤ÎÂ­¤ò¶¯¤¯Æ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´í¸±¹Ô°Ù¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö11·î30Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Ç¡¢Àîºê¤Ï¹­Åç¤ÈÂÐÀï¡£12Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿°ËÆ£¤À¤¬¡¢30Ê¬¤Ë´í¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦