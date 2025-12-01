Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂçºêÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢30Æü¡¢³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤Î¸µ¡¦Ä®¤Î´ë²èÄ´À°²ÝÄ¹¡¢ÃæÌî ¿­°ì¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿Í4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçºêÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¸µ¡¦Ä®¤Î´ë²èÄ´À°²ÝÄ¹¡¢ÃæÌî¿­°ì¤µ¤ó(58)¤¬3026É¼¡¢Á°¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¡¢À¾¹â¸ç¤µ¤ó(65)¤¬2355É¼¡¢Á°¤ÎÄ®µÄ²ñµÄ°÷¡¢Áð¸¶ ÀµÏÂ¤µ¤ó(42)¤¬780É¼¡¢¸µÄ«Æü¿·Ê¹¤Îµ­¼Ô¡¢¹âÃ« ½¨ÃË¤µ¤ó(65)¤¬279É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½éÅöÁª